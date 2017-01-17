اتفاقية شراكة بين «حضارة» و«العالمية للمنظمات النسائية» لخدمة قضايا المرأة

تواصل – الدوحة – فريق التحرير:

أبرمت مؤسسة عبدالله عبدالغني للتواصل الحضاري ‘‘حضارة‘‘ اتفاقية تعاون وشراكة، مساء الأحد، مع الرابطة العالمية للمنظمات النسائية الإسلامية، حيث تم الإعلان عن تولي حضارة إدارة المكتب التنفيذي للرابطة في دورتها الجديدة، وإطلاق الهوية الإعلامية الجديدة ‘‘كيان‘‘ في مؤتمر صحفي عالمي انعقد في مقر المؤسسة في الوكرة، وحضره مُمثلو الجهتين، وكذلك الجهات الإعلامية والمعنية بهذا الشأن المحلية والخليجية والدولية؛ وذلك تعزيزاً للعمل المشترك في خدمة قضايا المرأة، مثَّل مؤسسة ‘‘حضارة‘‘ بثينة عبدالله عبدالغني آل عبدالغني رئيس مجلس الإدارة، ومثَّل ‘‘كيان‘‘ الدكتورة نورة خالد السعد نائب رئيس مجلس الإدارة.

وقال رئيس مجلس أمناء مؤسسة ‘‘حضارة‘‘ سلمان عبدالله عبدالغني آل عبدالغني: ‘‘اليوم نستقبلُ في شراكة حاضرة مستقبلية رابطة الخير كيان، رابطة نذرت جهودها لرعاية المرأة المسلمة من كافة النواحي بأن كانت ملتقى المنظمات الإسلامية النسائية، وكما تعلمون، فإن حضارة تشارك الرابطة هذا الهمَّ وتجعله من عظيم اهتماماتها، لا سيما أنه واقع في صميم اختصاصها بالحضارة والتواصل فيها، فكانت هذه الشراكة لازمةً لنا، ومحور اهتمام عظيم لمجتمعنا‘‘.

من جهتها، أشارت رئيس مجلس الإدارة، بثينة عبدالله عبدالغني، إلى أن هذه الشراكة بعيدة المدى مترامية الرؤى؛ لذا علينا تكثيف الجهود، ومضاعفة العمل، والتشمير عن ساعد الكفاح، فهذا المضمارُ مضمارُ تنافسٍ قويّ وحسّاس في ظلّ التحديات التي تواجه المرأة المسلمة في شتّى البقاع على كل المستويات وتحت كل الظروف.

وأضافت: أن مؤسسة حضارة بمنطلقاتها الدائمة الراعية للحضارة الإنسانية والتواصل فيها، تدرك تمام الإدراك أيّ جهدٍ ذلك الذي تقوم به رابطة كيان ممثلة في دورها في خدمة المرأة، وقد حرصت منذ اللحظة الأولى أن تندرج في عضويتها منذ دورتها الأولى.

وشددت نائب رئيس مجلس إدارة الرابطة الدكتورة نورة السعد في كلمتها، على الدور الأهم والأعظم بالنسبة للمرأة، المتمثل في تربية النشء ورعاية البيت والأسرة، لكن لا بد أن نعلم أن هذا الواجب الأصيل لا يمنعها من خدمة مجتمعها، وبناء الحضارة الإنسانية، فالخطاب الحضاري الذي يوجهه الإسلام لبناء الحياة الكريمة على الأرض يخاطب به الجنسين على حدٍّ سواء، دون تعارض بين الدورين.

وتابعت: أنه تنفيذاً لهذا الواجب الحضاري كانت نقطة الانطلاق لتأسيس الرابطة، وبفضل منه سبحانه وتعالى، تمكنت مجموعة من ممثلي المنظمات النسائية الإسلامية في العالم المختصة بقضايا المرأة والأسرة من (تأسيس الرابطة العالمية للمنظمات النسائية الإسلامية) Global League of Islamic Women Organisations (GLIWO)، والتي تُعنَى بنشر الوعي بقضايا المرأة والأسرة، والحفاظ على هويتها، وإيجاد الحلول لمشكلاتها وفق منهج أهل السنة والجماعة؛ لتكون رسالة حضارية نواجه من خلالها التحديات الأممية المعاصرة.

وأضافت السعد: منذ التأسيس الذي كان يوم الخميس 9 جمادى الأولى 1434 ه، يوافقه 21 مارس 2013 م، في العاصمة التركية إسطنبول، والرابطة بفضل الله تسعى لتحقيق أهدافها المتمثلة في نشر الوعي بقضايا المرأة والأسرة، وتوجيه جهود المنظمات النسائية في مجال قضايا المرأة والأسرة، وإصدار الوثائق الشرعية المتعلقة بهما، مع بيان أهم المفاهيم والمصطلحات المعاصرة في هذا الموضوع.

وأردفت نائب رئيس مجلس إدارة الرابطة؛ انطلاقاً من الأهداف والقيم المشتركة بين الرابطة ومؤسسة حضارة، فإنه يسرنا أن نعقد هذه الشراكة بين المؤسستين، والتي تساهم في بناء منظومة فكرية ومعرفية مستمدة من قيمنا الإسلامية؛ لنعزز الحضور الإيجابي للمنهج الإسلامي في قضايا المرأة في المحافل المحلية والإقليمية والدولية. كما تساهم هذه الشراكة في توحيد الجهود المبذولة في قضايا المرأة والأسرة للخروج بمنهج علمي يساهم في حل مشكلات المرأة المعاصرة، ويحمي الطفل والأسرة من الأفكار المنحرفة والمعادية للمنهج الإسلامي. سائلين المولى أن يكلل هذه الجهود بالتوفيق من عنده، وأن يكتب لنا الخير في هذه الخطوة المباركة.

قدَّم المؤتمر الصحفي الإعلامي التربوي الأستاذ صلاح اليافعي، كما ضمَّ المؤتمر نخبة من الضيوف الأفاضل من العلماء والأكاديميين والإعلاميين والمهتمين بالعمل المجتمعي، وما يتعلق بقضايا المرأة والأسرة من داخل وخارج دولة قطر، منهم الدكتور علي محيي الدين القرة داغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والدكتور عادل حسن الحمد المستشار في قضايا المرأة والأسرة، والدكتور راشد الهاجري رئيس أكاديمية الخليج للتدريب، والإعلامي الأستاذ أحمد البوعينين.