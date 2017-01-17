تقنية مبتكرة لحماية بيانات المريض عبر «نبضات القلب»

تواصل ـ وكالات:

ابتكر باحثون أمريكيون تقنية جديدة لحماية البيانات الطبية للمرضى عن طريق الاعتماد على نبضات قلب المريض، بدلاً من كلمات المرور للاطلاع على ملفاته الصحية.

وقال الباحث بقسم الهندسة الكهربائية والحوسبة بجامعة بينهامتون بولاية نيويورك الأمريكية، تشان بينج: “إن وسائل التشفير التقليدية يمكن أن تكون مكلفة ومعقدة، فضلاً عن كونها تستهلك الوقت؛ ولذلك توصل الفريق إلى تقنية لاستخدام نتائج عملية التخطيط الكهربائي للقلب كوسيلة لفتح وإغلاق الملفات بواسطة جهاز استشعار حيوي مثبت على جلد المريض”.

ونقل الموقع الإلكتروني “ساينس ديلي” عن بينج قوله: “يمكن بهذه الاستراتيجية تعزيز خصوصية وإجراءات حماية المريض في ظل تكلفة منخفضة”.

وأوضح بينج أن: “نتائج تخطيط القلب الكهربائي تعتبر من أهم وسائل تقييم الحالة الصحية للمريض، وعادة ما يتم تسجيلها لأغراض التشخيص الطبي، مع الاحتفاظ بها على شبكات السجلات الصحية الإلكترونية، وقد قمنا بإعادة استغلال هذه البيانات كوسيلة لتشفير البيانات”.