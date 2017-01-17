«Truman Grade» خيارك على «جوجل» لتجنب انتهاك الخصوصية

تواصل ـ وكالات:

تُعد إضافة ‘‘Truman Grade‘‘ على متصفح جوجل كروم، أحد الخيارات الملائمة لتحديد المواقع التي تنتهك خصوصية المستخدم، أو تجمع معلومات عنه، أو تلك التي تحاول خداع المستخدم، وتعرض أمواله للخطر، أو تلك التي تتضمن برمجيات خبيثة وضارة.

وتستخدم الإضافة آلية تعمل تلقائياً عند زيارتك لأي موقع، بحيث تتم عملية الفحص في الوقت الحقيقي؛ ومن ثم عرض تقييم لهذا الموقع، وفقاً لعدة اعتبارات وهي المخاطر، السلامة، الخصوصية، والمصداقية.

وتحدد الإضافة، هل من الأمان فعلاً زيارة هذا الموقع أو لا؟ بناءً على تضمنه لأي برمجيات خبيثة، أو صفحات تصيد، إلى جانب فحصها للتدابير الأمنية وعمليات التشفير التي يتبعها الموقع، وذلك لمعرفة فيما إذا كان من الأمان تبادل المعلومات الشخصية، أو الأموال من خلاله.

ويُمكن من خلال الإضافة تحديد مدى موثوقية الموقع من الزوار، أو محركات البحث، إضافة إلى تحديد المواقع التي تحترم خصوصية المستخدم وتلك التي تنتهكها.