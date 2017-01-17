تأجيل مناقصات الربط الكهربائي بين المملكة ومصر لمارس المقبل

تواصل – وكالات:

قررت الشركة المصرية لنقل الكهرباء تأجيل فتح المظاريف الفنية والمالية، لمناقصتي الخطوط والمحولات لمشروع الربط الكهربائي مع المملكة، إلى منتصف شهر مارس المقبل.

وقالت مصادر حكومية: ‘‘إن الشركة المصرية لنقل الكهرباء، أخطرت الشركات بالموعد الجديد مع استيفاء بعض الشروط التي تم طلبها في وقت سابق، واستبعدت أي نية لإلغاء المناقصات، ومشروع الربط الكهربائي مع المملكة‘‘ بحسب صحيفة ‘‘البورصة‘‘.

وأضافت المصادر: أن وفداً سعودياً رفيع المستوى سيزور القاهرة الشهر المقبل لمراجعة الجوانب الفنية للمناقصات، والتأكد من التزام الشركات بالضوابط التي تم تحديدها.

وتتولى الشركة الفائزة في مناقصة الخطوط، إنشاء خط هوائي بطول 450 كيلومتراً من محطة محولات بدر إلى محطة مفاتيح نبق، بجانب خط هوائي بطول 850 كيلومتراً من محطة مفاتيح الربط إلى محطة شرق المدينة، مروراً بمحطة محولات تبوك.

وأوضحت المصادر: أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء ستفتح المظاريف المالية لمناقصة محولات الربط الكهربائي يوم 15 مارس المقبل، ومن ضمن المتنافسين على المناقصة شركات «ألستوم»، و«ABB»، و«سيمنس».

وتبلغ تكاليف المشروع نحو 1.6 مليار دولار، يخص الجانب المصري منها 600 مليون دولار، ويقوم بالمساهمة في التمويل إلى جانب الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، كل من: الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، والبنك الإسلامي للتنمية، بالإضافة إلى الموارد الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء.