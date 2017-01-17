الجيش اليمني يحرر 3 مواقع في الضالع ويطهرها من ‏الحوثيين

تواصل – واس:
أحكمت وحدات من القوات المسلحة اليمنية، المساندة من قبل المقاومة الشعبية، قبضتها على ثلاثة مواقع بجبهة حمك غرب محافظة الضالع، جنوب البلاد.
وأكد مصدر عسكري يمني، في تصريح نقله المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، أن وحدات الجيش، تمكنت من تحرير مواقع المكسرة، وتبة الحالمي، والتبة الطويلة، في قطاع يبار بجبهة حمك.
في الوقت ذاته، لقي ثمانية من عناصر الميليشيات مصرعهم، فيما أُصيب آخرون في المواجهات العنيفة التي نشبت اليوم، مع ميليشيات الحوثي والمخلوع، وتمكنت القوات الحكومية على إثرها من إحراز تقدم في الجبهة.
وأشار المصدر، إلى مقتل جنديين اثنين، من القوات الحكومية، في المواجهات وإصابة ثلاثة آخرين.