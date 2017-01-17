الجيش اليمني يحرر 3 مواقع في الضالع ويطهرها من ‏الحوثيين

تواصل – واس:

أحكمت وحدات من القوات المسلحة اليمنية، المساندة من قبل ‏المقاومة الشعبية، قبضتها على ثلاثة مواقع بجبهة ‏حمك غرب محافظة الضالع، جنوب البلاد.‏

وأكد مصدر عسكري يمني، في تصريح نقله المركز ‏الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، أن وحدات الجيش، ‏تمكنت من تحرير مواقع المكسرة، وتبة الحالمي، ‏والتبة الطويلة، في قطاع يبار بجبهة حمك.‏

في الوقت ذاته، لقي ثمانية من عناصر الميليشيات مصرعهم، فيما ‏أُصيب آخرون في المواجهات العنيفة التي نشبت اليوم، ‏مع ميليشيات الحوثي والمخلوع، وتمكنت القوات ‏الحكومية على إثرها من إحراز تقدم في الجبهة.‏

وأشار المصدر، إلى مقتل جنديين اثنين، من القوات ‏الحكومية، في المواجهات وإصابة ثلاثة آخرين.‏