الظهران.. تسرب مياه وراء سقوط ديكور سقف مجمع تجاري

تواصل – الظهران:

كشفت إدارة الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية، أنَّ تسرب مياه في سقف مجمع الظهران مول؛ أدى إلى سقوط جزء من السقف دون تضرر المتسوقين.

وقال المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمنطقة الشرقية، العقيد منصور الدوسري: إنَّ تسرباً محدوداً لمياه التكييف في أحد المجمعات التجارية بالظهران أسقط قطعاً من ديكور السقف، دون أن تحدث أضرار – ولله الحمد -.

وأوضح الدوسري، أن عملية المتابعة تمت، رغم عدم وصولهم بلاغ عن الواقعة في حينه، مشيراً إلى وقوف مدير إدارة السلامة بالإدارة العامة للدفاع المدني بالخبر على الموقع، بعد انتشار مقطع فيديو يوثق ما حدث، وعقد اجتماع مع إدارة المجمع للتأكد من معالجة الملاحظة، وإيقاف مصدر التسرب وإعادة الوضع إلى طبيعته.