 الحرس الثوري الإيراني يروِّج كتاباً يحرض الأطفال على العنف المسلح | صحيفة تواصل الالكترونية

الحرس الثوري الإيراني يروِّج كتاباً يحرض الأطفال على العنف المسلح

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الحرس الثوري الإيراني يروِّج كتاباً يحرض الأطفال على العنف المسلح

تواصل – ترجمة:

قالت إذاعة صوت أمريكا “فويس أوف أمريكا”: إن الجيش الإيراني يروج لكتاب خاص بالأطفال، يشيد بالمقاتلين الإيرانيين في سوريا الداعمين لقوات بشار الأسد.

وأشارت إلى أن الكتاب الجديد الذي يسمى بـ”ملائكة الضريح” يستهدف الأطفال من عمر 5 سنوات، ويحدثهم عن أن مهمة الإيرانيين في سوريا هي الدفاع عن ما يسمى ضريح السيدة زينب.

ويشتمل الكتاب المكتوب بالفارسية على رسوم ونصوص تصف معارك الإيرانيين في سوريا، وكتب المحتوى في شكل شعر قبل النوم في 42 صفحة.

وذكرت إذاعة صوت أمريكا أن مشاهد الكتاب داعمة للقوات المؤيدة للنظام السوري، وجرى ترويجه على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل “قاسم سليماني”، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري.

وانتقدت مجموعات حقوق الإنسان في إيران الحكومة، معتبرة أن الكتاب يستغل عواطف الأطفال، فلا يمكن تعليم الأطفال بأي شيء نريده بدون دراسة عواقب ذلك عليهم مستقبلاً.

واعتبر نشطاء أن تلقين الأطفال الصغار بمشاهد من الأنشطة العسكرية والدعاية الحربية قد يُخرج جيلاً من الإيرانيين يدعم التطرف والعنف.

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