بطاقة «كفاءة الطاقة» تخفض استهلاك أجهزة التكييف 30%

تواصل ـ الرياض:

قال مركز كفاءة الطاقة، إن “بطاقة كفاءة الطاقة” التي اعتمدتها هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، تخفض استهلاك أجهزة التكييف من الطاقة الكهربائية، بنسب تصل إلى 30%، عبر تطبيق معايير ومواصفات عالمية.

وتحمل بطاقة كفاءة الطاقة صورة “نجوم” تحدد كفاءة استهلاك الطاقة الكهربائية؛ فكلما زاد عدد النجوم في البطاقة زادت كفاءة الجهاز، وقل استهلاكه للطاقة، والعكس صحيح، وكلما قَّل عدد النجوم انخفضت الكفاءة وزاد الاستهلاك.

وأضاف المركز أن الإحصائيات الرسمية تُشير إلى أن أجهزة التكييف بمختلف أنواعها تستهلك حوالي نصف الطاقة الكهربائية المنتجة في المملكة، وتهدف بطاقة كفاءة الطاقة التي تلصق على واجهات أجهزة التكييف المصنعة محلياً أو المستوردة إلى تعريف المستهلكين بمعلومات موثوقة عن كفاءة جهاز التكييف، ومدى توفيره للطاقة الكهربائية.

وأشار المركز إلى أن البطاقة تضم تعريفاً بالعلامة التجارية للمنتج، ورقم الطراز، والاستهلاك السنوي للطاقة (كيلو واط/ساعة)، إضافة إلى رقم المواصفة القياسية المطبقة لاختبار الجهاز، ونسبة كفاءة الطاقة (EER)، وسعة التبريد للمكيف.

ولفت إلى أن بطاقة كفاءة الطاقة تعمل على إرشاد المستهلكين الراغبين في شراء أجهزة التكييف، إلى الخيار الأمثل لشراء الجهاز الأكثر كفاءة؛ كونها توضح لهم الجهاز المتوافق مع المواصفات القياسية، والأكثر ترشيداً للطاقة الكهربائية.