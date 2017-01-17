 سترة ذكية تُشخِّص «الالتهاب الرئوي» أسرع من الأطباء | صحيفة تواصل الالكترونية

سترة ذكية تُشخِّص «الالتهاب الرئوي» أسرع من الأطباء

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سترة ذكية تُشخِّص «الالتهاب الرئوي» أسرع من الأطباء

تواصل – وكالات:

ابتكر مهندسون أوغنديون سترة ذكية تُشخِّص مرض الالتهاب الرئوي أسرع من الأطباء، لتزيد الآمال في معالجته، والذي بات يفتك بعدد أكبر من الأطفال عن أي وقت مضى.

وتحتوي السترة التي أطلق عليها “ماما أوب”، أو “أمل الأم”، على مجسات إلكترونية تفحص الصوت الخارج من الرئتين، ودرجة الحرارة، ومعدل التنفس.

وتُشخِّص السُّترة مرض الالتهاب الرئوي بدقة، وسرعة تفوق 3 مرات مثيلها لدى التشخيص البشري، بحسب دراسة أجراها الفريق الذي ابتكرها.

ويُعد الالتهاب الرئوي الحاد سبباً في موت 24 ألف طفل سنوياً تحت سن 5 أعوام، حيث تعرَّض كثير منهم للتشخيص الخاطئ كمصابين بالملاريا، بحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة والأمومة “يونيسيف”.

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