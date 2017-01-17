 تعرَّف على كيفية فحص القرص الصُّلب في نظام «ويندوز 10» | صحيفة تواصل الالكترونية

تعرَّف على كيفية فحص القرص الصُّلب في نظام «ويندوز 10»

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تعرَّف على كيفية فحص القرص الصُّلب في نظام «ويندوز 10»

تواصل – وكالات:

حدَّدت مواقع متخصصة آلية معالجة أخطاء استعمال الكمبيوتر، تمثَّلت في اللجوء إلى وظيفة فحص القرص الصُّلب بواسطة نظام تشغيل مايكروسوفت ويندوز 10؛ لأن سبب هذه الأخطاء قد يرجع إلى وجود تلف في الذاكرة.

ودعت المواقع المستخدمين حال قرروا تشغيل وظيفة فحص القرص الصُّلب، النقر على القسم المعني من القرص الصُّلب بواسطة الزر الأيمن للفأرة واختيار بند “خصائص”؛ ومن ثم النقر على زر “فحص” تحت علامة التبويب “أدوات”.

ونبَّهت المواقع إلى أنَّ هذا الإجراء يحتاج إلى حقوق مدير النظام، كما أن عملية “فحص القرص الصُّلب” قد تستغرق بعض الوقت، علماً بأنه في حال اكتشف نظام تشغيل مايكروسوفت ويندوز 10 بعض الأخطاء فإنه يحلّها تلقائياً.

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