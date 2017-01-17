«الكهرباء» لـ«نزاهة»: اكتشفنا تجاوزات المسؤولين وزوَّدنا المختصين بالمعلومات

تواصل – سعود الخالد:

أكدت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم الأحد، تعاونها التام مع كافة الجهات المعنية للحفاظ على حقوقها وعدم التفريط بأيٍ منها؛ وذلك رداً على بيان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” بشأن تجاوزات مالية لمسؤولين في الشركة.

وقالت الشركة في بيان لها: إن أنظمتها الداخلية بادرت باكتشاف الملاحظات وملابساتها، وشكَّلت لجاناً متخصِّصة ذات خبرات فنية للنظر في الموضوع، مؤكدة أنه من مبدأ الشفافية والتعاون التام تمَّ تزويد الجهات المعنية بكافة التفاصيل والمعلومات ذات العلاقة والتي تخدم التحقيق.

وأكدت الشركة أنها في تعاون مستمر مع كامل الجهات ذات العلاقة، والتأكيد على عدم التفريط بحقوقها، مُشددة على أنها لن تألو جهداً باتخاذ ما يلزم من إجراءات؛ للحفاظ على مقدرات الشركة وعدم التفريط بها.

وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة”، قد أحالت عدداً من المسؤولين في شركة الكهرباء بالمنطقة الشرقية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام؛ بتهم تتعلَّق بخيانة الأمانة، وتجاوزات مالية وإدارية، وتبديد المال العام في إبرام 8 عقود بأكثر من 80 مليون ريال لشراء مجموعة تراخيص؛ بهدف تنفيذ برنامج إلكتروني لتوحيد أنظمة الشركة.

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