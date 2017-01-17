الفالح: أرامكو تُشغل 220 منصة حفر

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قال وزير الطاقة خالد الفالح: إن شركة أرامكو تقوم بتشغيل نحو 220 منصة حفر بفضل الاستثمار المستمر في الطاقة الإنتاجية، رغم أسعار النفط المنخفضة.

وصرح الفالح لمحطة “سكاي نيوز عربية”، اليوم الأحد، بأن استمرار الاستثمار في عمليات الحفر يتيح تعويض التراجع التدريجي للإنتاج من حقول قديمة، مضيفاً أن المملكة تحافظ على طاقة إنتاجية قدرها 12.5 مليون برميل يومياً.

وتابع الفالح: أن شركة أرامكو لم تخفض عدد منصات الحفر خلال الأزمة، موضحاً أنه بإمكان الشركة الاستفادة من انخفاض تكلفة الإنتاج لزيادة التمويل للاستثمارات الحالية من مواردها الخاصة، مؤكداً أنها لم تتأثر بانخفاض الأسعار.