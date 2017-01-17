أهمية غسل الملابس الجديدة قبل ارتدائها

تواصل – وكالات:

البعض لا يُولي اهتماماً كبيراً لمسألة غسل الملابس الجديدة باعتبارها قاعدة واجبة الاتباع خاصة للأطفال الصغار، لاسيما أن الأطفال يستعجلون ارتداء ملابسهم الجديدة، وفي بعض الأحيان يرغبون في أن تبدو أقمشتها زاهية، ويخشون أن يتسبب الغسيل في فقدان هذا البريق.

وتضاف مواد إلى الملابس الجاهزة تساعد على تفادي تجاعيد القماش الناتجة عن كثرة الارتداء والتجربة من المستهلكين، وهذه المواد ليست صديقة لجلد الإنسان.

وهناك عدة أوجه تجعل غسل الملابس الجديدة قبل ارتدائها ولمسها للجلد خطوة صحية، ففي طريقها إليك لمستها عدة أيادٍ، كما أن أقمشة هذه الملابس خضعت لعدة معالجات لقصها وخياطتها وتعبئتها قبل أن تصل إلى البائع الذي اشتريتها منه.

لكن ما سبق ليس السبب الوحيد لأهمية غسل الملابس الجديدة، خاصة قبل أن يرتديها الأطفال. فمعظم هذه الملابس تمت تجربتها من قبل مستهلكين آخرين لم يناسبهم مقاسها أو شكلها، من هؤلاء من كان متعرِّقاً، أو حتى كان لديه مشكلة جلدية قد تنتقل إليك إذا لم تغسل قطعة الملابس قبل ارتدائها.

من ناحية أخرى، تستخدم مصانع الأقمشة والملابس الجاهزة كثيراً من المواد الكيميائية؛ لمعالجة صبغات الأزياء فتبدو ألوانها مميزة. وعندما تقوم بغسل الملابس بعد شرائها فإنك تتخلص من الصبغات والمواد الكيميائية الزائدة.

كذلك تضاف مواد إلى الملابس الجاهزة تساعد على تفادي تجاعيد القماش الناتجة عن كثرة الارتداء والتجربة من المستهلكين، هذه المواد ليست صديقة لجلد الإنسان، والأفضل التخلُّص منها بغسل الملابس الجديدة قبل ارتدائها.