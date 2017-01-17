رئيس وفد المعارضة السورية بـ«أستانة»: إيران تعرقل أي دور محايد لروسيا

تواصل – وكالات:

قال رئيس وفد فصائل المعارضة السورية في أستانة، محمد علوش، ‘‘إن روسيا ترغب في الانتقال لدور محايد حيال الأزمة السورية، إلا أن إيران ونظام الأسد يعرقلان ذلك‘‘.

وأوضح علوش، في كلمته خلال المؤتمر المنعقد في عاصمة كازاخستان؛ لتثبيت اتفاق الهدنة في سوريا، أن قدرة روسيا على وقف النار سيكون اختباراً لنفوذها في عملية السلام، بحسب قناة ‘‘الحدث‘‘.

وكانت فصائل المعارضة السورية برئاسة محمد علوش، القيادي البارز في جيش الإسلام، قد وصلت صباح اليوم إلى أستانة؛ لإجراء أول محادثات مباشرة مع ممثلي حكومة نظام الأسد، الذي يرأسه مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري.