3 شروط للمشاركة في جائزة رواد السلامة والصحة المهنية

تواصل – خالد العبدالله:

حددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ثلاثة اشتراطات للمشاركة في جائزة رواد السلامة والصحة المهنية, تمثّلت في أن تكون المنشأة تعمل في سوق العمل السعودي لآخر عامين متتاليين 2015 و 2016م ، وألا يقل عدد العاملين في المنشأة عن 500 عامل خلال العام 2016م، وأن لا يوجد على المنشأة أي دعوى قضائية أو تحقيق حالياً، مؤكداً أن اختيار أفضل المنشآت يتم بحسب سجلها في السلامة والصحة المهنية، ثم تقييم أداء المنشآت المرشحة بناء على معايير وممارسات عالمية.

وأوضح وكيل وزارة العمل المساعد للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور محمد الفالح أن الجائزة تستهدف ثلاثة قطاعات هي التشييد والبناء، والصناعة، والتجارة، منوهاً بأن بيانات وتقارير آخر 3 سنوات تشير إلى أن هذه القطاعات تشكل أكبر نسبة إصابات وحوادث عمل، لذا جرى تركيز الجائزة على هذه القطاعات لرفع مستوى التوعية لدى أصحاب العمل والعاملين بأهمية حماية سلامة وصحة العاملين.

وأضاف الفالح أنه سيتم تقييم المنشآت المشاركة بناءً على خمسة محاور رئيسة هي: “إحصاءات السلامة والصحة المهنية، والتزام القيادة بالسلامة والصحة المهنية، ومدى قوة وجودة نظام السلامة والصحة المهنية في المنشأة، والتقارير وقنوات التواصل، والتوجيه والإرشاد”.

يذكر أن باب التسجيل في الجائزة مفتوح حتى تاريخ 31 يناير 2017م، ويتم تسليم مستندات التقديم على الجائزة عن طريق البريد الإلكتروني التالي: (OSHchampions@mlsd.gov.sa)، وبإمكان المنشآت التسجيل في الجائزة بالدخول على (موقع الوزارة)، ثم اختيار بوابة العمل، والذهاب إلى الصفحة الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، وقراءة الشروط والأحكام، ومعايير التقديم والتقييم، وتحميل مستند التقديم وتعبئته كاملاً، وإرسال مستند التقديم بعد تعبئته بالبيانات، حيث سيتم تكريم المنشآت الفائزة في نهاية شهر فبراير 2017م.