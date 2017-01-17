400 مقترح لإبراز فعاليات المدينة عاصمة السياحة الإسلامية (صور)

تواصل – أحمد الحربي:

حددت إمارة منطقة المدينة المنورة يوم السبت 21 جماد الأولى 1438هـ الموافق 18 فبراير 2017، موعدا لانطلاق رزنامة فعاليات مناسبة المدينة المنورة عاصمة للسياحة الإسلامية بحديقة الملك فهد المركزية، وذلك في افتتاح عالمي يتم نقله على الهواء مباشرة لأكثر من خمسة مواقع مختلفة بالمدينة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته اللجنة التنفيذية للمناسبة مساء أمس السبت، بفندق المريديان بحضور عدد كبير من وسائل الإعلام المحلية و العربية و الدولية.

واستعرض وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة وهيب السهلي، رئيس اللجنة التنفيذية لمناسبة المدينة المنورة عاصمة للسياحة الإسلامية، في كلمته جانباً من تحضيرات لجان المناسبة بالإضافة إلى الكشف عن الاستعدادات النهائية و أبرز البرامج و الأنشطة التي تضمها رزنامة الفعاليات المرتبطة بمناسبة المدينة المنورة عاصمة للسياحة الإسلامية التي ستشهده مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم و الموجهة لكافة شرائح المجتمع.

وقال: ” شرعت إمارة المنطقة بالتعاون مع الجهات الحكومية بالمنطقة منذ عدة أشهر بالتحضير لهذه المناسبة التي بدأت بتوجيهات كريمة أصدرها صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، الرئيس العام لهيئة السياحة والتراث الوطني، للاستعداد للمناسبة برعاية سموه الكريم وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة”.

وأضاف السهلي: “في هذا الشأن نُظم العديد من ورش العمل التحضيرية بمشاركة المتخصصين لوضع التصورات والمقترحات التي تسهم في إخراج هذه التظاهرة الثقافية بالمظهر الذي يرتقى إلى مستوى الطموحات”.

ولفت السهلي إلى تلقى اللجان المنظمة للمناسبة نحو 400 مقترح منذ بداية التحضير للفعاليات واستفادت اللجان من عدد كبير منها وجرى بحث إمكانية تنفيذ بعض المقترحات والتوصيات ضمن الأنشطة والبرامج المتنوعة للمناسبة.

وقال: “شُكلت اللجنة التنفيذية وانبثق منها عدد من اللجان المتخصصة كاللجنة الإعلامية ولجنة الفعاليات ولجنة المشاريع المستدامة وأخرى لإدارة الفعاليات النسائية وذلك لدراسة مختلف المقترحات وخلصت إلى اعتماد البرامج والفعاليات والأنشطة التاريخية والثقافية والاقتصادية التي تتواكب مع حجم المناسبة بالإضافة إلى الفعاليات التي تهتم بالأسرة والطفل وأخرى موجهة للمجتمع النسائي”.

وأشار السهلي إلى أنه سيتم إطلاق نحو 30 مشروعاً ضمن برامج المشاريع المستدامة المصاحبة لهذه المناسبة لافتاً إلى أن أبرز تلك المشروعات يتمثل في برنامج الباص السياحي المخصص لتنفيذ الجولات السياحية على المواقع التاريخية بالمدينة المنورة بالإضافة إلى برامج تشغيل سكة الحديد والبرنامج التطبيقي لدليل الفعاليات وكذلك برنامج العناية بالمساجد التاريخية التي تحتضنها المدينة المنورة.

كما نوه السهلي بدور وسائل الإعلام في المشاركة في هذا الحدث الكبير الذي يعكس أهمية هذه المناسبة لإظهارها بالشكل الذي يحقق تطلعات وطموحات الجميع.

عقب ذلك شاهد الحضور فيلماً وثائقياً يستعرض رزنامة الفعاليات الخاصة بالمناسبة حيث كُشف عن اعتماد 10 فعاليات رئيسية عقب حفل افتتاح المناسبة المزمع تنفيذه، وهي:

برنامج سيدة البلدان للسياحة والتراث وبرنامج قرية الأنصار الخاص بالشباب والرياض وبرنامج الدار الخاص بالفعاليات التفاعلية وكذلك برنامج دار الحكمة الذي يُعد منبراً ثقافياً وفنياً وبرنامج المُباركة الذي يهتم بالمعارض وبرنامج المحبوبة الترفيهي الموجهة للأسرة وبرنامج سوق المناخة الذي يختص بفعاليات التنمية الاقتصادية وكذلك برنامج دار الإيمان الذي تنظمه الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وبرنامج طابة ضمن فعاليات جامعة طيبة إلى جانب برنامج البارة المعني بتنظيم الفعاليات النسائية.