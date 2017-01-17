 القصيم.. حالتا وفاة وإصابتان في حادثين مختلفين | صحيفة تواصل الالكترونية

القصيم.. حالتا وفاة وإصابتان في حادثين مختلفين

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القصيم.. حالتا وفاة وإصابتان في حادثين مختلفين
أرشيفية

تواصل – سالم الحنيني:

لقي مواطن ووافد آسيوي مصرعهما وأصيب ثالث، جراء اصطدام سيارة الشاب السعودي بسيارة من الخلف، لتنحرف عن مسارها وتصطدم بسيارة الوافد، ما تسبب في حدوث حالتي الوفاة والإصابة.

وفِي تفاصيل الحادث، تفاجأ شابان باصطدام إحدى السيارات بسيارتهما من الخلف، وعند سعيهما لتبين آثار الحادث وإنقاذ المصاب، تبين أنه قريبهما، وقد باءت محاولتهما لإنقاذه مع الآخر بنقلهما لمستشفى النبهانية العام، لكن المنية سبقتهما قبل وصولهما المستشفى.

وفيسياق آخر، استقبل مستشفى النبهانية العام مصاباً في حادث دهس بمركز الفوارة، وتم إسعافه وهو الآن في حالة مستقرة.

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