السجن 7 سنوات لـ«مواطن» أيَّدَ داعش وتواصل مع «مشعوذ»

تواصل – علي الصغير:

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً بالسجن (7) سنوات لمواطن بدءاً من تاريخ إيقافه، ومصادرة جهاز الجوال وجهازي الحاسب الآلي والذاكرة القلمية المضبوطة بحوزة المدعى عليه، وإغلاق حسابه في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة 7 سنوات بدءاً من تاريخ انتهاء محكوميته.

جاء ذلك بعد ثبوت إدانته بانتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة من خلال كتابته عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تغريدات تتضمن وصفاً لولاة الأمر في هذه البلاد ورجال الأمن فيها وزعماء العرب بالمرتدين، ورجوعه عن هذا المنهج في مجلس الحكم.

كما ثبتت إدانته بتأييد تنظيم (داعش) و(القاعدة) الإرهابيين، وإصراره على ذلك في مجلس الحكم، وإنتاج‏ وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال كتابته عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تغريدات تتضمن تأييداً لتنظيم ما يسمى (داعش)، وما يقومون به من أعمال وتخزينه في جهازي الحاسب الآلي العائدة له لما من شأنه المساس بالنظام العام.

واتهمته المحكمة أيضاً بالتواصل عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي (التليجرام) مع أحد المشعوذين في إحدى الدول الشقيقة؛ طلباً للعلاج من السحر والحسد والعين، وتحويله له مبلغاً قدره (80.000) ريال لذلك الغرض.