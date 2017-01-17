«العفو الدولية»: العدالة في إيران تعكس وحشية لا متناهية للنظام

تواصل – وكالات:

أكدت منظمة العفو الدولية أن “مفهوم العدالة” في إيران له دلالات تعكس وحشية لا متناهية للنظام، فالسلطات الحكومية تمارس سياسة تنفيذ عقوبات قاسية ولا إنسانية تصل في أحيان كثيرة إلى بتر الأطراف والإعماء القسري.

وقالت المنظمة في تقرير لها نشر مؤخرًا: “إن مئات من الأشخاص يتعرضون سنويًا إلى الجلد بشكل معتاد في إيران، جزاءً على أعمال تتهمهم السلطات بارتكابها”، مشيرة إلى أنه في بعض الأحيان تجري هذه العقوبات في أماكن عامة.

وأضافت: “أن العقوبات القاسية واللا إنسانية تعتبر اعتداء صادم على الكرامة الإنسانية، وتنتهك الحظر المطلق الذي يفرضه القانون الدولي على التعذيب وسوء المعاملة.

ووثقت المنظمة تعرض صحفي لأربعين جلدة في مدينة (نجف آباد) بمحافظة أصفهان، مطلع الشهر الجاري؛ بعدما أصدرت إحدى محاكم المحافظة قرار إدانة تجاهه، بتهمة نقل أخبار غير دقيقة بشأن عدد الدراجات النارية التي صادرتها الشرطة في المدينة.

وأشارت “العفو الدولية” إلى أن جلد الصحفي المشار إليه؛ يثير الرعب في الوسط الإعلامي والحقوقي، لأن السلطات تنوي الاستمرار في فورة هذه العقوبات القاسية التي شهدتها السنة الماضية.