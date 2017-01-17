 افتتاح مركز «الحميدان الإسلامي» في غانا بتمويل من المملكة | صحيفة تواصل الالكترونية

افتتاح مركز «الحميدان الإسلامي» في غانا بتمويل من المملكة

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افتتاح مركز «الحميدان الإسلامي» في غانا بتمويل من المملكة

تواصل – ترجمة:

قالت صحيفة ‘‘سيتي إف إم أونلاين‘‘ الغانية: ‘‘إن نائب الرئيس الغاني الدكتور محمود باوميا افتتح مركز الحميدان الإسلامي شمال غانا، الذي يشمل مدرسة ومكاتب بتمويل من المملكة‘‘.

وذكرت الصحيفة، أن الدكتور محمد إبراهيم، الغاني المولد والذي يقيم في المملكة والمسؤول عن الخدمات الإنسانية المقدمة من حكومة المملكة لغانا سهّل عملية بناء مركز الحميدان.

من جهته، وجه نائب الرئيس الغاني شكره لحكومة المملكة، على دعمها المستمر لبلاده خاصة ما يتعلق ببناء المساجد والمدارس الإسلامية وحفر الآبار في المجتمعات المحرومة.

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