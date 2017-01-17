تخلص من «قُرح» الفم المؤلمة بهذه الطريقة

تواصل ـ وكالات:

نصح خبراء الصحة باستخدام زيت النعناع، للتخلص من قرح الفم المزعجة والمؤلمة، فهو يحتوي على مضاد للالتهابات مما يساعد على التئام القرحة، كما يقضي على الإفرازات التي تخرج من القرحة، فضلاً عن أنه يساعد على شد الأنسجة بسرعة.

وتظهر تقرحات الفم بسبب العدوى البكتيرية، وربما يكون مصدرها الفم أو المعدة، وتظهر في شكل بقع حمراء مزعجة ومؤلمة، تعيق تناول المأكولات والمشروبات بشكل طبيعي.

وأشار إلى موقع “هيلث” إلى أهمية استخدام زيت النعناع بالتقطير على قطنة نظيفة، ثم امسح بها الجزء المصاب، ويمكن تكرار الأمر عدة مرات خلال اليوم حتى تشعر بتحسن.

وأوضح أن الوقاية من قرح الفم قبل الإصابة، تتطلب الغرغرة يومياً بكوب من الماء الدافئ مع ملعقة بيكربونات الصوديوم، لأنها تقضي على بكتيريا الفم المسبب الأول للقرح.