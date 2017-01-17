«الحقيل»: توفير وحدات سكنية متنوعة بالشراكة مع القطاع الخاص

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قال وزير الإسكان ماجد الحقيل، أمس السبت: “إن مشروع الشراكة مع القطاع الخاص يهدف للإسهام في تهيئة العديد من الوحدات السكنية المتنوعة”.

جاء حديث “الحقيل” خلال تقديمه لكتاب أصدرته وزارة الإسكان حول مبادراتها الخاصة بتهيئة السكن المناسب تحت عنوان “مبادرات وزارة الإسكان”.

وأكد أن الوزارة دعمت ذلك بإنشاء مركز خدمات المطورين، إضافة إلى تنظيم البيع على الخارطة وتفعيل نظام مجالس اتحاد الملاك، الذي يستهدف إدارة المجمعات السكنية وتنظيمها وما يتعلق بها، وفقا لـ”المدينة”.

وأشار “الحقيل” إلى أن المملكة شهدت حزمة من القرارات النوعية والتاريخية، التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين، التي استهدفت أمن واستقرار المواطن والمزيد من النهضة والتطور في جميع المجالات ومنها مجال الإسكان.