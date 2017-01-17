«العدل» تطبق «كود الأمان» للمتعاملين مع أنظمتها الآلية

تواصل – خالد العبدالله:

شرعت وزارة العدل في تطبيق خدمة النفاذ الآمن للمتعاملين مع أنظمتها الآلية، بتأكيد هوية المتعامل برسالة نصية على الجوال ومن ثم إدخال محتوى الرسالة في النظام للتمكن من العمل عليه.

وأوضح وزير العدل الدكتور وليد محمد الصمعاني في تعميم شمل كافة محاكم ودوائر التنفيذ وكتابات العدل، أن الوزارة شرعت في تفعيل ذلك بحيث لا يتمكن أي صاحب صلاحية في الأنظمة الآلية من العمل على الأنظمة إلا بعد تأكيد هويته برسالة نصيَّة على الجوال وإعادة تأكيد الطلب ببعث محتوى الرسالة للنظام المعني وذلك تحقيقًا لوضع أمن يتمكن معه المختص من إنفاذ الطلب في تعامل سريع وخالٍ من الإشكال.

وقال الصمعاني: إن تطبيق خدمة النفاذ الآمن للأنظمة سيكون على مراحل للجهات ومرتبط بنظام أبشر ولا يتمكن طالب الخدمة من استخدام أنظمة الوزارة إلا بتمرير “كود أمان” المرسل على الجوال المخصص للمستخدم، مما يؤدي إلى تسريع وتيرة العمل والرفع بمستواه إلى معدل أعلى للإنجاز مع ضوابط أمنية تحفظ المعلومات والبيانات.

ومن المقرر أن يبدأ العمل بالخدمة في محاكم ودوائر التنفيذ بالنسبة للقضاة بتاريخ 1438/4/28هـ كمرحلة أولى في قضاء التنفيذ وكافة الإجراءات والقرارات المتعلقة به.