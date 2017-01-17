خبراء: «مواقع التواصل» بوابة للشهرة على حساب القيم والأخلاق

تواصل – الرياض:

أكدت دارسات وبحوث واستطلاعات محلية وعربية وعالمية، تزايد ضحايا مخالفات مواقع التواصل الاجتماعي التي تسببت في تعرض الكثيرين للمسائلات القانونية والأزمات النفسية والاجتماعية، اضطر معها أصحابها لتعطيل حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل.

وفي هذا الصدد، أوضح مدير فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، الشيخ الدكتور تركي الشليل، عن مشكلة مواقع التواصل الاجتماعي وما تحتويه من مقاطع مخلة للآداب، أن الرئاسة العامة للهيئة أنشئت إدارة عامة للبرامج الوقائية لمتابعة البرامج والوسائط الإلكترونية بما يتوافق مع تعظيم شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتحد من ارتكاب المنكرات والمحرمات من خلال الإشراف على متابعة الوسائط الإلكترونية بحسب ‘‘الرياض‘‘.

بدوره أكد المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون، العميد الدكتور أيوب بن نحيت، أن البحث عن الشهرة خلل في عقيدة التوحيد كما أكده المفسرون، وانقلاب في المفاهيم، ونكسة في ترتيب الأولويات والاهتمامات، وبالتالي قد يدخل في أحد صور الرياء المنهي عنه.

وأعرب عن أسفه أن يتربى أبناؤنا معجبين بمثل هؤلاء الذين لا يملكون من الثقافة سوى الضحالة ومن الأدب سوى انعدامه، رغم أننا نعيش في مجتمع مليء بالمواهب ولله الحمد في شتى المجالات، ولكن قدر أن يتم تجاهل تلك المواهب وأن يشهر الحمقى، وأنا كإنسان وكأب قبل أن أكون مسؤولاً يسوؤني أن أرى مثل هذه المقاطع التي يطلقها بعض المحسوبين على مجتمعنا بهدف الشهرة، وتعرض على أبنائنا الصغار الذين يرون في مثل هؤلاء المشاهير قدوات في الوقت الذي أصبحنا نعاني من غياب القدوة الحقة.

وأكد نحيت، من خلال عملنا اليومي، فقد أحيل إلينا مجموعة من المشاهير الذين وجهت إليهم تهماً مختلفة سواء في قضايا أمنية أو أخلاقية أو اجتماعية وتم إيداعهم السجون لمخالفاتهم التي يعاقب عليها النظام بمدة قد تصل إلى خمس سنوات وغرامات تصل إلى ثلاثة ملايين ريال.