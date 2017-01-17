تعيين أحمد الجعفري رئيساً لمجلس إدارة «تحفيظ القنفذة»

تواصل – سلطان السهيمي:

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، رئيس المجلس الأعلى للجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ، قراراً بتكوين مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالقنفذة ‘‘سمو‘‘ برئاسة الشيخ أحمد بن حسن الجعفري، لأربع سنوات قادمة من تاريخ صدور القرار لهذا العام.

وشمل القرار، تعيين الشيخ علي محمد الفقيه نائباً للرئيس، والشيخ أحمد بلقاسم الفقيه مسؤولاً مالياً بالجمعية، وعضوية كلاً من يحيى حسن الخيري، وخلف أحمد الحربي، وحسين حامد العيسي، وبركات أحمد الحربي، وسالم محمد الجدعاني، ومضحي مفتاح العيسي، وإبراهيم مناجي الزيلعي.

وشكر الجعفري، وأعضاء المجلس هذه الثقة الكريمة من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، سائلين الله تعالى التوفيق والسداد فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، ثم يحقق تطلعات القيادة الحكيمة التي تسعى دائماً لخدمة هذا الكتاب العظيم .