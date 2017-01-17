72 وافداً صينياً يشهرون إسلامهم في «الجبيل» (صور)

تواصل ـ بدر العبدالرحمن:

أشهر 72 وافداً من الجالية الصينية، إسلامهم بمقر شركة سونبيك في المدينة الصناعية بالجبيل، وذلك خلال الملتقى الدعوي “ابتسامة وهداية” الذي نظمه المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالجبيل بالتعاون مع مركز دعوة الصينيين بالرياض أمس.

ولقّن أحدُ دعاة المكتب المسلمين الجدد الشهادتين، وسط هتافات التكبير المقرونة بصادق الدعاء للمسلمين الجدد بالثبات والتسديد.

وحظي الملتقى بحضور عدد من الشخصيات الإسلامية والدعاة ولفيف من منسوبي المكتب إلى جانب حضور أكثر من (٢٠٠) مشارك من الجالية الصينية بالجبيل.

وأعرب مدير المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمدينة الجبيل الصناعية الشيخ ناصر الشمري، عن شُكره وتقديره لجميع العاملين في الملتقى والداعمين له وبما يقدمونه في سبيل خدمة الدعوة إلى الله، سائلاً الله للجميع التوفيق والسداد .

وأكد الشمري، أن الملتقى خلال الثلاث سنوات الماضية ساهم في إسلام أكثر من (١٧) ألفاً و(٨١٣) وافداً من مختلف الجاليات، وقدم العديد من البرامج النوعية التي كان لها بالغ الأثر في نشر الإسلام ووسطيته وسماحته بين مختلف الجاليات على أرض المملكة، سائلاً الله أن يديم أمنها وأمانها وأن يبارك في جهود ولاة أمرها.

وفي ختام الملتقى كرم مدير المكتب التعاوني بالجبيل الصناعية الشيخ ناصر الشمري عدداً من المشاركين في البرامج والمسابقات، كما قدم الهدايا التذكارية للمسلمين الجدد.