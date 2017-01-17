أهمّ الأنشطة الدعوية والمحاضرات مساء اليوم

تواصل ـ الرياض:

تُقام، مساء اليوم الأحد، الموافق 24 ربيع الآخر 1438 هـ، محاضرات دينية، وأنشطة دعوية، ودروس علمية، في بعض مناطق المملكة.

“اللقاء الإيماني” محاضرة لعائض القرني في الرياض

يُنظّم مركز الدعوة والإرشاد في الرياض، بالتعاون مع جامع حمد الزير، مساء اليوم الأحد محاضرة علمية بعنوان “اللقاء الإيماني” يقدمها الدكتور عائض بن عبد الله القرني، بعد صلاة العشاء في جامع حمد الزير، بطريق الملك سلمان مخرج أبي بكر الصديق.

“سيرة الصحابي سعد بن عبادة”.. محاضرة «الخليوي» بالعزيزية في الرياض

يقيم جامع طارق بن زياد في حي العزيزية بالرياض، محاضرة مساء اليوم الأحد، بعنوان “سيرة الصحابي الجليل سعد بن عبادة” يقدمها الشيخ خالد بن عبد الله الخليوي، وذلك بعد صلاة المغرب بمر الجامع في حي العزيزية.

“بر الوالدين” محاضرة لـ«الجهني» في جدة

ينظم مركز الدعوة والإرشاد بمحافظة جدة، بالتعاون مع جامع الراجحي بمدائن الفهد، مساء اليوم الأحد محاضرة بعنوان “بر الوالدين” يقدمها الشيخ هاني سراج الجهني، وذلك بعد صلاة العشاء بجامع الراجحي في حي مدائن آل فهد

“دراسة سورة الضحى”.. دورة في جدة

يقيم المعهد العالي لتعليم القرآن والسنة، بمحافظة جدة، دورة علمية بعنوان “دراسة سورة الضحى”، تقدمها الأستاذة أناهيد السمري والتي تستمر من اليوم الأحد وحتى الأربعاء القادم، وذلك في الفترة من الساعة 6:30 مساءً وحتى الساعة 8:00 مساء، وذلك بمقر المعهد في حي الرحاب بجدة.

“أسباب الثبات”.. محاضرة في جدة

يقيم جامع إمام السنة في محافظة جدة مساء اليوم الأحد، محاضرة بعنوان “أسباب الثبات” تقدمها الأستاذة عافية الفيفي وذلك بعد صلاة المغرب في جامع إمام السنة بحي الصفا 11 شارع أم القرى.

“وقفات مع التراث والهوية الحجازية”.. محاضرة بالنادي أدبي في المدينة

ينظم النادي الأدبي بالمدينة المنورة اليوم محاضرة بعنوان “وقفات مع التراث والهوية الحجازية ” للباحث والمؤرخ عدنان عيسى العمري، وتأتي المحاضرة التي ستقام بمقر النادي ضمن الأنشطة الثقافية للنادي للعام الحالي.