 جدة.. «كفى» تُطلق حملة وقائية لتحذير الطلاب من «الكبتاجون» (صور) | صحيفة تواصل الالكترونية

جدة.. «كفى» تُطلق حملة وقائية لتحذير الطلاب من «الكبتاجون» (صور)

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جدة.. «كفى» تُطلق حملة وقائية لتحذير الطلاب من «الكبتاجون» (صور)

تواصل – نايف الحربي:

أطلقت جمعية “كفى” للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات في جدة، حملة وقائية تستهدف 50 مدرسة للتحذير من خطر حبوب “الكبتاجون” التي ينشط مروجوها أثناء فترة الاختبارات.

وبيّن رئيس “كفى” في مكة المكرمة الشيخ عبدالله العثيم، أن الحملة تشمل 50 مدرسة في جدة، مبيناً أنهم زاروا الكورنيش وأماكن تجمع الطلاب لتوزيع أكثر 5 آلاف كرت توعوي بأضرار “الكبتاجون”.

وقال العثيم: إن الحملات تستهدف 5 آلاف طالب في جدة، داعياً في الوقت ذاته الأسرة والإعلام أن يكونا يقظان بأهمية التوعية باعتبار أن آلاف الطلاب يقعون ضحية “الكبتاجون” أيام الاختبارات بوهمِ أنها تجعلهم يؤدون الاختبارات بشكل أفضل وبالتالي تكون النتيجة النجاح، مشدداً على أهمية تكثيف حملات التوعية.

إلى ذلك عبّر عدد من مديري المدارس عن سعادتهم بالحملة التي تحصن فلذات الأكباد من السموم، فيما أكّد فريق “كفى” أن الحملة انطلقت مطلع الأسبوع الماضي وشملت 25 مدرسة، وسيزور الفريق 25 مدرسة أخرى الأسبوع الأخير من الاختبارات في إطار حملة التوعية الوقائية.

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