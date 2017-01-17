 توقعات «الأرصاد»: رياح مثيرة للأتربة تحد من الرؤية على 5 مناطق | صحيفة تواصل الالكترونية

توقعات «الأرصاد»: رياح مثيرة للأتربة تحد من الرؤية على 5 مناطق

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توقعات «الأرصاد»: رياح مثيرة للأتربة تحد من الرؤية على 5 مناطق

تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئياً إلى غائمة على المنطقة الشرقية والأجزاء الشرقية من وسط المملكة مع فرصة لهطول أمطار متفرقة، كما يتوقع تكون السحب الرعدية على مرتفعات جازان وعسير والباحة تشمل الأجزاء الساحلية منها، في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض والشرقية، يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 15-40كم/ساعة، وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج, بينما تكون الرياح على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15-35 كم/ساعة، تتحول ليلاً غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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