إخضاع 39 ألف فاتورة مياه للتدقيق

تواصل – الرياض:

أكد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لخدمات المياه المهندس محمد موكلي أن نظام الفواتير يتعامل مع أي فاتورة تتجاوز قيمتها 500 ريال، وتخضع للتدقيق من خلال حجزها عن الإصدار لحين التحقق من المعطيات الخاصة بها، ثم معالجتها إن وجد خطأ وإرسالها للمشترك، حيث بلغت الفواتير التي حجزت وجرت مراجعتها خلال الفترة الماضية 39621 فاتورة بمدن ومحافظات المنطقة الشرقية.

جاء ذلك خلال تفقد موكلي أمس خدمات المياه بالمنطقة الشرقية للوقوف على الإجراءات التي تنفذها المديرية، ابتداء من إصدار الفواتير عبر النظام الداخلي وآلية التحقق من صحة الفواتير إلى أن تصدر للمشترك، والتأكد من حسن سير العمل في مراكز خدمات العملاء بما يحقق سرعة التجاوب مع استفسارات العملاء، والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم عبر هذه المراكز.

وبين موكلي خلال زيارته أن مسببات ارتفاع بعض الفواتير الصادرة تعود إما لتصنيف فئة المشترك (سكني، صناعي، تجاري)، أو ارتفاع الاستهلاك الفعلي للمشترك أو وجود تسربات في الشبكات الداخلية للمنشأة أو العقار، أو عدم تصحيح عدد الوحدات، كما هو مدون في ترخيص البناء أو الفسح أو عدم دقة القراءات المرصودة.