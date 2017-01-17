تعرَّف على سعر «البيت الأبيض» مقر إقامة الرئيس الأمريكي

تواصل ـ وكالات:

قدرت شركة “Zillow” العقارية قيمة البيت الأبيض بـ397.9 مليون دولار في حال عرضه للبيع، واكتسب البيت الذي أقام فيه جميع رؤساء الولايات المتحدة ما عدا جورج واشنطن، زيادة بنسبة 15% من قيمته خلال السنوات الثماني من رئاسة باراك أوباما للبلاد، وذلك بحسب ما ذكره تقرير صادر عن شركة “Zillow” الصادر يوم الثلاثاء، وأشارت الشركة إلى أنها حددت قيمة البيت الأبيض لأول مرة في العام 2009م.

وخلافاً للرؤساء السابقين للولايات المتحدة سينتقل باراك أوباما من البيت الأبيض للعيش في منزل بالعاصمة واشنطن في حي قريب من كالوراما يحتوي على 9 غرف نوم وقد تم بيعه بأكثر من 5 ملايين دولار في العام 2014م، وفقا لشبكة سي إن إن. وقدرت شركة “Zillow” بدل استئجار أوباما الشهري لهذا المنزل بـ 22 ألف دولار.

وذكر التقرير أن فترة حكم باراك أوباما تزامنت مع انتعاش هائل في سوق العقارات في الولايات المتحدة، وهو ما انعكس ارتفاعاً في قيمة البيت الأبيض كما وصل إليها مؤخراً.

وأشار التقرير إلى أن “قيمة المنازل تنمو بأسرع وتيرة لها في البلاد بأسرها منذ عام 2006م ، فضلاً عن أن الكثير من الأسواق حقق أرقاماً قياسية جديدة، وهو ما يعد أحد أسباب ارتفاع قيمة البيت الأبيض أكثر مما كانت عليه سابقاً”.

وصلت أسعار العقارات في الولايات المتحدة إلى أفضل مستويات لها منذ الأزمة المالية، في أكتوبر، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن مؤشر “S&P/Case-Shiller”.

ووفقاً لتقرير شركة “Zillow” سيكلف استئجار المبنى المؤلف من 132 غرفة الواقع في شارع بنسلفانيا 1600 ، 2.1 مليون دولار شهرياً.