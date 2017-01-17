موجز الصباح| تفاصيل جديدة عن إرهابيي «استراحة جدة».. «أمانة الرياض» تُحذّر من بيع السجائر للأطفال

تواصل – الرياض:

توقعات برياح مُثيرة للغبار على الرياض اليوم وغداً

توقع خبراء الطقس ازدياد حركة الرياح على العاصمة الرياض، مما يترتب عليها إثارة غبار خفيف اليوم وغداً الاثنين.

تفاصيل جديدة عن إرهابيي «استراحة جدة»

روى مالك الاستراحة التي شهدت مقتل إرهابيين في حي الحرازات بمحافظة جدة أمس السبت، تفاصيل جديدة بشأن حيلة الإرهابيين لخداع الأهالي في سبيل الاختباء داخل الحي، وكذلك الطريقة التي مكّنت الجهات الأمنية من إحكام السيطرة عليهما.

المدينة.. السجن والجلد لمدمني مخدرات رمى أحدهم جُثّة رفيقه بالشارع

قضت المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة أخيرا بالسجن والجلد والمنع من السفر لثلاثة مواطنين متعاطين للمخدرات، تخلص أحدهم من جثة وافد برميها في أحد الشوارع بالمدينة بعد اجتماعهم على مفسدة تعاطي الهيروين، حيث أثبتت التحقيقات والتحليل للوافد أنهم كانوا يتعاطون الهيروين في منزل المتهم الأول.

«الإسكان»: شهران لاستلام المنتجات أو الحذف من القائمة

ذكرت وزارة الإسكان أن المدة المحددة لاستلام المنتجات السكنية شهران فقط، قبل أن يزال المستفيد من القائمة لفسح المجال للمنتظرين، بحسب ما صرح به المستشار والمشرف العام على وكالة الوزارة للدعم السكني والفروع الأمير سعود بن طلال.

القنفذة.. تسمم 4 مواطنين من عائلة واحدة بسبب وجبة فاسدة

أُصيب 4 مواطنين من عائلة واحدة، بحالات تسمم نتيجة تناولهم وجبة فاسدة في أحد مطاعم الوجبات السريعة في بلدية القوز بمحافظة القنفذة.

ضبط مروج مخدرات يُنسق للحفلات الماجنة ويستدرج الفتيات

ضبطت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، أحد مروجي المخدرات والمسكرات ومنسق للحفلات والسهرات الماجنة، يستدرج الفتيات لتعاطي المخدرات، ولديه عدد كبير من المتابعين عبر “سناب شات”.

«أمانة الرياض» تُحذّر من بيع السجائر للأطفال

حذّرت أمانة الرياض، اليوم الأحد، أصحاب المحالات التجارية والتموينات من بيع السجائر للأطفال، داعيةً في الوقت ذاته للإبلاغ عن المخالفين بالاتصال على 940.

الخدمة المدنية: خُطّة لتحفيز المواطنين على العمل في القطاع الخاص

قالت مصادر إن وزارة الخدمة المدنية، تقوم حالياً بعدة إجراءات لضمان توازن العمل بين القطاعين العام والخاص، وذلك من أجل تشجيع المواطنين والمواطنات على العمل في القطاع الخاص وعدم تفضيل وظائف الحكومة.