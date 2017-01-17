أثناء الدوام.. شركة صينية تُجبر موظفيها على المشي 10 آلاف خطوة يومياً

تواصل – وكالات:

لم تعد ممارسة الرياضة خياراً شخصياً على ما يبدو، فقد دخلت شركة تكنولوجية دائرة الضوء في الصين بعد أن فرضت قانونا يجبر الموظفين على المشي 10 آلاف خطوة يوميا، أثناء فترة الدوام، وذلك في إطار تحفيزهم على الحركة والعمل بحيوية.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في الصين، خبرا يفيد بأن من يتقاعس عن القيام بالمهام الجديدة سيخضع لعقوبة جزائية، يضطر فيها الموظف لممارسة تمارين الضغط المعروفة لعدد مرات تتراوح بين خمسين ومائة مرة.

وعلق ساخرون على الأمر قائلين ‘‘إن المسافة التي يحتاج فيها الموظف للمشي عشرة آلاف خطوة تعادل ثمانية كيلومترات، وتحتاج إلى ساعتين على الأقل لقطعها، وهو ما اعتبر إهداراً للوقت، فضلاً عن أنه عمل شاق لا يقوى عليه أحد‘‘ بحسب موقع ‘‘الجزيرة نت‘‘.

وأضاف آخرون، أن أي موظف سيداوم على القيام بذلك سيجد نفسه في نهاية العام بطلاً أولمبياً، في إشارة إلى أن هذه المهام لا يقوم بها سوى الرياضيين المتمرسين.

وبررت الشركة الصينية قرارها بأنه جاء للحفاظ على صحة موظفيها، مؤكدة أن العديد من الموظفين يقضون ساعات طويلة خلف مقاعدهم ومكاتبهم، مما يؤدي إلى أمراض السمنة والقلب والسرطان والموت المبكر.