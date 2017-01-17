المملكة تتصدّر دول «التعاون الخليجي» في مبيعات التجزئة من الأغذية

تواصل ـ الرياض:

كشفت إحصاءات حديثة عن تصدّر المملكة لمبيعات التجزئة من الأغذية في دول مجلس التعاون الخليجي مع مطلع 2017 بنحو 53%، فيما حلّت الإمارات ثانيةً بـ 22%، والكويت ثالثةً بـ 10%، وحلّت قطر وعمان رابعا بـ 7%، والبحرين سادسةً بـ 2%.

في السياق أكّد رئيس لجنة الزراعة والأمن الغذائي بغرفة تجارة وصناعة الرياض المهندس ماجد الخميس، ضرورة أن توفّر الجهات المختصة آلية لتخزين الأرز والمنتجات الغذائية الأساسية في مخازن مهيأة، بإشراف ومراقبة الدولة، أسوة بمحاصيل القمح والشعير تفادياً للكوارث الطبيعية وتقلبات الأسعار خارجياً.

وشّدد ماجد، على ضرورة توفير المخزون عن طريق الزراعة المحلية واستيراد السلع الأساسية من الخارج، لافتاً غلى أنّ الاستثمار الزراعي الخارجي ينقسم إلى قسمين، استثمار زراعي مباشر عبر الشركات المحلية، أو بإبرام عقود مع مزارعين في الدول المستهدفة للاستثمار الزراعي لشراء منتجاتهم بعقود تضمن الشراء، بحسب «عكاظ».