جازان.. معلم ينتحل شخصية طالب لتأدية الاختبار بدلاً عنه

تواصل ـ جازان:

فتحت إدارة التعليم بمنطقة جازان، تحقيقاً مع معلم انتحل شخصية طالب لتأدية الاختبار بدلاً عنه في إحدى المدارس التابعة لمكتب تعليم محافظة أبوعريش.

وأوضحت مصادر، أن أحد المعلمين في إحدى مدارس أبوعريش طلب من قائد المدرسة السماح لقريبه بتأدية الاختبارات بالمدرسة وتأكيده أن قريبه يعمل في إحدى الجهات الحكومية، فطلب منه القائد إحضار موافقة من مكتب التعليم في أبوعريش، وعند حضور الموافقة، وأثناء تأدية الاختبار اكتشف قائد المدرسة أن الطالب الذي يؤدي الاختبار لا تتطابق صورته مع صورة الهوية الموجودة في الملف، مشيرا إلى أنه عند التدقيق في الهوية الشخصية تم اكتشاف زيف المعلم، على الرغم من محاولته التأكيد أنه قريبه – وفقاً لـ”الوطن”-.

وأضافت المصادر أن قائد المدرسة أحضر معلمين للشهادة على الحادثة وتصديق نفي المعلم، وإرفاق صورة الطالب وبصمته مع محضر رسمي، وتقديمه لمكتب التعليم، وبعد الاتصال بمدير المكتب الدكتور حسن الخضي وحضوره إلى المدرسة لمعاينة الحادثة، أكد أن هذا الأمر يعد انتحالاً للشخصية ويعاقب عليه القانون.

من جهته، أكد المتحدث الرسمي لإدارة تعليم منطقة جازان، أنه جارٍ التعامل مع هذا الموضوع وفق الأنظمة والتعليمات.