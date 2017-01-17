 بيع مليون هاتف «نوكيا 6» في دقيقة واحدة | صحيفة تواصل الالكترونية

بيع مليون هاتف «نوكيا 6» في دقيقة واحدة

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بيع مليون هاتف «نوكيا 6» في دقيقة واحدة

تواصل – وكالات:

تمكنت شركة “نوكيا”، من بيع حصة مقدرة في سوق الهواتف الذكية، وذلك بعدما أقبل مليون شخص في الصين على طلب جهاز “نوكيا 6” الجديد خلال فترة زمنية قصيرة جداً.

وبحسب موقع “فون أرينا” الذي كشف عن نفاد جميع هواتف “نوكيا 6” بعد طرح الجهاز للبيع بدقيقة واحدة على موقع JD.com بسعر 247 دولاراً أمريكياً.

وانطلقت عملية البيع عند الساعة 10:06 صباحا، بالتوقيت المحلي الصيني، وانتهت في الدقيقة 10:07، أي بعد 60 ثانية فقط، ولم يتبين العدد الذي تبقى لدى الموقع من الجهاز الجديد.

ومن المتوقع، أن يجري إطلاق عملية بيع ثانية، في غضون الأيام القليلة المقبلة، لهاتف “نوكيا 6″، الذي يجري تصنيعه من قبل شركة HMD Global التي استحوذت على حق طرح هواتف ذكية تحمل علامة نوكيا التجارية.

وكشفت الشركة عن الهاتف الجديد في بداية يناير، وزودته بمواصفات تقنية متطورة على أمل أن ينافس اللاعبين الكبار في هذه السوق مثل “سامسونج” و”أبل”.

 

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