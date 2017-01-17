«التأمينات» تكشف السبب وراء تغير أعداد المستبعدين بشكل يومي

تواصل – الرياض:

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن تغير أعداد المستبعدين بشكل يومي يعود لخدمات المؤسسة الإلكترونية لأصحاب العمل الذين يتيح لهم النظام استبعاد المشتركين العاملين لديهم بشكل مباشر عند انتهاء خدماتهم من مقار أعمالهم.

وأكدت المؤسسة أنها تعمل حاليا على مراجعة قراراتها بشكل مستمر لضمان توافقها مع الواقع العملي الحالي، في ظل المتغيرات التي تشهدها سوق العمل، ما يضمن حقوق العاملين في القطاع الخاص، وبما يحقق حسن تطبيق النظام وتحقيق مصلحة المستفيدين من أحكامه.

وأوضحت المؤسسة أن عدد المشتركين على رأس العمل والمسجلين في نظام التأمينات بلغ إجمالي نحو 10.43 مليون مشترك حتى نهاية شهر تشرين الأول (نوفمبر) الماضي، ويصل عدد المشتركين السعوديين منهم نحو 1.87 مليون مشترك فقط، فيما بلغت أعداد غير السعوديين من المقيمين نحو 8.54 مليون مشترك.

وبشأن أعداد المشتركين الذين تم تسجيل خروجهم من سجلات المؤسسة، وأسباب ذلك الاستبعاد، أكدت المؤسسة أنه لا يوجد لديها إحصاء حول ذلك لصعوبة عملية الإحصاء لتغيرها المستمر، لافتة إلى أن أسباب الاستبعاد تتعدد وفق ما تمليه العلاقة العمالية بين كل من صاحب العمل والعامل.

وحول عدد المشتركين الجدد الذين تم تسجيلهم بالمؤسسة خلال العام الماضي، بينت المؤسسة أنه متغير بشكل يومي بحسب أعداد المضافين، حيث تمكن خدمات المؤسسة الإلكترونية أصحاب العمل من إضافة المشتركين مباشرة دون الحاجة إلى مراجعة مكتب التأمينات.