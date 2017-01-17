 تصحيح أوضاع الوحدات السكنية المُخالفة وغير المُرخّصة | صحيفة تواصل الالكترونية

تصحيح أوضاع الوحدات السكنية المُخالفة وغير المُرخّصة

0
تصحيح أوضاع الوحدات السكنية المُخالفة وغير المُرخّصة

تواصل – الرياض:

أعلن المشرف العام على برنامج “إيجار” في وزارة الإسكان محمد البطي، عن تنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لتصحيح أوضاع الوحدات السكنية المخالفة وغير المرخصة باعتبارها أمراً واقعاً.

ونبّه البطي، إلى أن مُلاك العقارات المخالفة يتحملون الغرامات المالية الناجمة عن التجاوزات، كاشفاً عن وجود محادثات مع جهات تمويلية تدفع قيمة الإيجار مقدما مقابل استقطاعه شهريا من المستأجر بهدف تجاوز معضلة تأمين المبالغ الكاملة لملاك الوحدات.

وأشار إلى أن هناك مفاوضات مع بنوك وطنية لضمان حقوق كافة الأطراف، لافتاً إلى وجود برامج منها دعم الإيجار لتأمين سكن بعض الفئات بحيث تدفع قيمة الإيجار للمؤجر مقدماً، بحسب “عكاظ”.

وأكّد البطي أن عملية تنظيم قطاع الإيجار تتطلب إجراءات لرفع مستوى الموثوقية، وحفظ حقوق الأطراف، وخفض مستوى المخاطرة، منبهاً إلى أن غياب الإطار القانوني الذي يحمي العلاقة بين المؤجر والمستأجر يفسر اختلاف العقود المبرمة، مما يترتب عليها إجحاف لحقوق المستأجر.

شاهد ايضا

توقعات «الأرصاد»: رياح مثيرة للأتربة تحد من الرؤية على 5 مناطق

توقعات «الأرصاد»: رياح مثيرة للأتربة تحد من الرؤية على 5 مناطق

موجز الصباح| تفاصيل جديدة عن إرهابيي «استراحة جدة».. «أمانة الرياض» تُحذّر من بيع السجائر للأطفال

موجز الصباح| تفاصيل جديدة عن إرهابيي «استراحة جدة».. «أمانة الرياض» تُحذّر من بيع السجائر للأطفال

«التأمينات» تكشف السبب وراء تغير أعداد المستبعدين بشكل يومي

«التأمينات» تكشف السبب وراء تغير أعداد المستبعدين بشكل يومي

«الإسكان»: استثناء أراضٍ بيضاء من الرسوم لا يعني الإعفاء النهائي

«الإسكان»: استثناء أراضٍ بيضاء من الرسوم لا يعني الإعفاء النهائي

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>