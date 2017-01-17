الهند.. الاستعانة برجال الدين لحثّ المسلمين على المشاركة في الانتخابات

تواصل – ترجمة:

استجاب رجال الدين في الهند، إلى دعوة أكاديمية “رضا” بمومباي، بحث المسلمين على المشاركة في التصويت بكثافة وإيصال تلك الرسالة عبر خطبة الجمعة، بهدف زيادة مشاركة المسلمين في العملية الانتخابية.

وكانت الأكاديمية، قد أطلقت حملة لنشر الوعي بشأن أهمية المشاركة في التصويت بين المسلمين بعنوان “اخرجوا من بيوتكم وصوتوا” بسبب ضعف نسبة تصويت المسلمين في انتخابات العام الماضي، بحسب صحيفة “ذي آسيان إيدج” الهندية:

وكشف رئيس الأكاديمية “سعيد نوري” عن عقد اجتماع ضم كبار رجال الدين في مومباي قبل أيام لمناقشة ضعف التصويت بين المسلمين، مما ترتب عليه الموافقة على نشر الوعي بأهمية المشاركة في التصويت عبر المساجد.

وذكرت الأكاديمية أن عددا من رجال الدين بينهم نائب الأمين العام لجمعية “دعوة الإسلام” السنية محمد رضوان رضوي، أوصل تلك الرسالة عبر خطبة الجمعة في أحد مساجد مومباي.

وأكدت الأكاديمية أنها لا تطلب من الناس التصويت لأي حزب سياسي بعينه، لكنها تهدف إلى تعزيز المشاركة بأعداد كبيرة، باعتبارها حق والتزام للمرء.