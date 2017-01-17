 الهند.. الاستعانة برجال الدين لحثّ المسلمين على المشاركة في الانتخابات | صحيفة تواصل الالكترونية

الهند.. الاستعانة برجال الدين لحثّ المسلمين على المشاركة في الانتخابات

0
الهند.. الاستعانة برجال الدين لحثّ المسلمين على المشاركة في الانتخابات

تواصل – ترجمة:

استجاب رجال الدين في الهند، إلى دعوة أكاديمية “رضا” بمومباي، بحث المسلمين على المشاركة في التصويت بكثافة وإيصال تلك الرسالة عبر خطبة الجمعة، بهدف زيادة مشاركة المسلمين في العملية الانتخابية.

وكانت الأكاديمية، قد أطلقت حملة لنشر الوعي بشأن أهمية المشاركة في التصويت بين المسلمين بعنوان “اخرجوا من بيوتكم وصوتوا” بسبب ضعف نسبة تصويت المسلمين في انتخابات العام الماضي، بحسب صحيفة “ذي آسيان إيدج” الهندية:

وكشف رئيس الأكاديمية “سعيد نوري” عن عقد اجتماع ضم كبار رجال الدين في مومباي قبل أيام لمناقشة ضعف التصويت بين المسلمين، مما ترتب عليه الموافقة على نشر الوعي بأهمية المشاركة في التصويت عبر المساجد.

وذكرت الأكاديمية أن عددا من رجال الدين بينهم نائب الأمين العام لجمعية “دعوة الإسلام” السنية محمد رضوان رضوي، أوصل تلك الرسالة عبر خطبة الجمعة في أحد مساجد مومباي.

وأكدت الأكاديمية أنها لا تطلب من الناس التصويت لأي حزب سياسي بعينه، لكنها تهدف إلى تعزيز المشاركة بأعداد كبيرة، باعتبارها حق والتزام للمرء.

شاهد ايضا

مصدر بـ«العمل»: استقلالية حساب المواطن محددة بعقد الإيجار

مصدر بـ«العمل»: استقلالية حساب المواطن محددة بعقد الإيجار

الخدمة المدنية: خطة لتحفيز المواطنين على العمل بالقطاع الخاص

الخدمة المدنية: خطة لتحفيز المواطنين على العمل بالقطاع الخاص

«أمانة الرياض» تُحذّر من بيع السجائر للأطفال

«أمانة الرياض» تُحذّر من بيع السجائر للأطفال

ضبط مروج مخدرات يُنسق للحفلات الماجنة ويستدرج الفتيات (صور)

ضبط مروج مخدرات يُنسق للحفلات الماجنة ويستدرج الفتيات (صور)

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>