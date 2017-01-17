«الإسكان»: استثناء أراضٍ بيضاء من الرسوم لا يعني الإعفاء النهائي

تواصل – الرياض:

نبّه المشرف العام على نظام رسوم الأراضي في وزارة الإسكان، محمد المديهيم، إلى أن استثناء بعض الأراضي البيضاء من الرسوم لا يعني الإعفاء النهائي، مبيناً أن الاستثناء يرتبط بوجود مانع نظامي يحول دون تطويرها، على أن يتم تطبيق الرسوم عليها في حالة إزالتها.

وذكر المديهيم، أن الوزارة تلقت طلبات استثناء من الرسوم لاعتقاد أصحابها بخضوع أراضيهم لشروط المادة 9 من اللائحة التي تنص بعض نقاطها بعدم تطبيق الرسوم على الأرض الخاضعة للتطبيق في حالة وجود مانع يحول دون تصرّف مالك الأرض فيها، بحسب “الاقتصادية”.

وأضاف: إنّ شرط الاستثناء يكون بوجود عائق يحول دون صدور التراخيص والموافقات اللازمة لتطوير الأرض أو بنائها، بشرط ألا يكون المُكلّف مُتسبباً أو مشاركاً في قيام العائق، أو إنجاز تطوير الأرض أو بنائها خلال سنة من تاريخ صدور القرار.

وبيّن المديهيم أن الوزارة وضعت آلية للرد على الاعتراضات باسم “آلية المتابعة الزمنية”، التي تبدأ من تقديم الاعتراض إلى اللجنة الخاصة بالأمر، التي بدورها تقوم بالرد خلال شهر، مشيراً إلى أن عدم رد الوزارة خلال 60 يوماً، يعني أن الاعتراض مرفوض بحسب المادة 8 من النظام.