مصدر بـ«العمل»: استقلالية حساب المواطن محددة بعقد الإيجار

تواصل – الرياض:

قال مسؤول في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية: إن برنامج حساب المواطن سيعتمد على الدخل الشهري دون احتساب الالتزامات التي سيتم تجاهلها، فيما سيرتبط حساب المواطن الذي سيبدأ التسجيل فيه بعد 10 أيام مع جهات عدة عبر مركز المعلومات الوطني للاطلاع على كل مصادر الدخل والالتزامات.

وأشار المصدر، بحسب “مكة”، إلى أن عقد الإيجار سيكون ضمن المعطيات لإثبات الاستقلالية، في حين سيرتبط خلال المرحلة المقبلة ببرنامج إيجار التابع لوزارة الإسكان لإثبات استقلالية الأفراد عن أسرهم في حالة التقدم لطلب دعم من الدولة.

وأوضح أن الموقع أخذ في الاعتبار العدد الكبير الذي سيتقدم عليه ما لا يقل عن 3 ملايين أسرة والتي سيتم التحقق منها في فترة وجيزة من خلال الدخل الذي يتقاضاه رب الأسرة، حيث إن الموقع عمل على أفضل المعايير والمقاييس العالمية.

وأفاد بأنه من الممكن أن يكون التسجيل عبر مراحل، إما من خلال دخل الفرد حتى لا يكون هناك ضغط في يوم واحد أو نوع الطلب سواء كان من فرد أو أسرة أو مقيم من أم سعودية، مبينا أنه وبحسب قوة الحماية والأداء للشبكة العنكبوتية في المملكة فليس هناك إشكالية في استقبال تلك الأعداد في يوم واحد.