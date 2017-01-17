بدء هيكلة «الكهرباء» بتأسيس 6 شركات مُستقلّة

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أعلنت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، بدء تنفيذ خُطّة إعادة هيكلة الشركة السعودية للكهرباء، عبر4 مراحل تنتهي الأولى العام الجاري، بإيجاد شركات توليد تتنافس في الإنتاج، بهدف تكوين 6 شركات، منها 4 للتوليد، وواحدة للنقل، وأُخرى للتوزيع.

وقالت مصادر: إن المرحلة الأولى تتضمّن فصل أنشطة الشركة الرئيسية وتشمل “التوليد، النقل التوزيع، تقديم الخدمة”، وتأسيس شركات مستقلة لكل نشاط، بحسب “الحياة”.

وذكرت أن المرحلة الثانية تشمل تفعيل المنافسة في الإمداد بالجملة لشركات التوزيع، وكبار المشتركين، ليتم توسيع المنافسة إلى نشاط البيع بالتجزئة لأكبر عدد من المستهلكين في المرحلة الثالثة، وتستكمل الخطة في المرحلة الأخيرة بإنشاء سوق الكهرباء التنافسية، التي تخضع فيها الأسعار لعوامل السوق من العرض والطلب لمعظم المستهلكين، وتبقى فئة محدودة من المستهلكين تشتري الكهرباء بتعرفة تُقرّها الهيئة.

وتتضمّن خطة الهيكلة إنشاء شركات من الأصول المملوكة للشركة، ومن ثمّ طرحها بالكامل للقطاع الخاص، لتكون المنافسة في قطاع التوليد كاملة ومفتوحة للجميع، بالتزامن مع التوجه العام في المملكة لتخصيص كثير من الخدمات والشركات التابعة للدولة.

ورأت المصادر، في الوقت ذاته أنّ امتلاك الشركة 70% من قدرات التوليد يجعل دخول القطاع الخاص في المنافسة صعباً، إضافة إلى أن خطة إعادة الهيكلة تهدف لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في نشاط التوليد، وتقديم الخدمة للمستهلك النهائي.