 القنفذة.. تسمم 4 مواطنين من عائلة واحدة بسبب وجبة فاسدة | صحيفة تواصل الالكترونية

القنفذة.. تسمم 4 مواطنين من عائلة واحدة بسبب وجبة فاسدة

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القنفذة.. تسمم 4 مواطنين من عائلة واحدة بسبب وجبة فاسدة

تواصل – الرياض:

أُصيب 4 مواطنين من عائلة واحدة، بحالات تسمم نتيجة تناولهم وجبة فاسدة في أحد مطاعم الوجبات السريعة في بلدية القوز بمحافظة القنفذة.

وأعلن المتحدث الإعلامي للبلدية خليل الشيخي، إغلاق المطعم بناءً على خطاب ورد إليهم من صحة القنفذة بتعرّض 4 أفراد لحالة تسمم غذائي نتيجة تناولهم وجبة من المطعم، وأنهم يخضعون حالياً للعلاج في مستشفى جنوب القنفذة، بحسب “مكة”.

وقال الشيخي: إنّ اللجنة التي تمّ تشكيلها من البلدية وصحة القنفذة والشرطة للوقوف على المطعم، اتضح لها قِلّة مستوى النظافة، وأن موقع إعداد الطعام يحتاج إلى تهيئة، مُضيفاً أنّ مندوب البلدية سحب 7 عينات غذائية من المطعم، وتمّ ارسالها لمختبر الأمانة.

وأوضح أنّ 7 من العمالة التي تُدير المطعم أخضعوا للكشف الصحي من مندوب الصحة، وأجريت التحاليل اللازمة للتأكد من سلامتهم، مبيناً أن اللجنة أغلقت المطعم احترازياً إلى حين ظهور النتائج وإعداد محضر مشترك بذلك وتطبيق النظام بحق المطعم.

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