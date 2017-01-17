أطعمة يُفضل عدم وضعها في الخلاط

تواصل – وكالات:

يوفر الخلاط الكثير من الوقت والجهد على الأمهات في المطبخ، حيث إنه له العديد من الفوائد مثل صناعة أنواع العصائر وغيرها، لكن يجب الحذر من خلط بعض الأطعمة، ونذكر منها:

النباتات الخضراء مثل الجرجير:

هذه المواد يتم عادةً عصرها من قبل الناس الذين يبحثون عن مشروبات ذات فائدة عالية، وخاصة أثناء اتّباعهم لأنظمة حمية صحيّة. ولكن يجب على الجميع الحذر من خلط هذه النباتات عندما تكون درجة حرارتها معتدلة، بل يجب تبريدها أولًا للحفاظ على لونها وفائدتها بعد خلطها.

النباتات الغنية بالألياف:

عادةً ما يقوم البعض بخلط بعض النباتات الغنية بالألياف بالخلاط لتوفير الوقت والجهد، ولكن يجب على الجميع الحذر من خلط هذه النباتات في الخلاط لأنها في الغالب تفسد بسبب سيقانها الكثيرة.

الفواكه المجمدة:

عصير الفواكه يفضله الكثير من الناس، لكن يجب الحذر من خلط الفواكه المجمدة لأنه من الممكن أن يتسبب في كسر شفرات الخلاط وعدم الخلط بشكل تام، ولذلك يجب إذابة الفواكه المجمدة أولًا ومن ثم عصرها.

المكسرات:

في بعض الأوقات نضطر لخلط المكسرات في الخلاط المنزلي لاستعمالها في تزيين الحلويات مثلًا، ولكن بفعلتنا هذه قد نفسد شفرات الخلاط بجعلها أقل حدة، وغير ذلك قد تصبح المكسرات رطبة، لذلك يجب طحن المكسرات في المكان المناسب في المطحنة تفاديًا للأضرار.

الأطعمة ذات الرائحة القوية:

الأطعمة ذات الروائح القوية مثل الثوم والبصل والفلفل الحار تلتصق في البلاستيك وتترك أثر عليه، وفي حين استعمال الخلاط مرة أخري قد تظهر الرائحة في الطعام وقد تفسده.

السوائل القليلة أو الكثيرة:

يجب الانتباه أثناء استعمال الخلاط للسوائل أن تكون كمية السائل مناسبة بحيث لا تكون قليلة فتتسبب برفع حرارة محرك الخلاط وإتلافه، أو أن تكون كمية السائل كثيرة فيتسرب السائل إلى خارج الخلاط.

أي شيء يحتوي على عظام:

يجب الحذر من استعمال الخلاط لتقطيع اللحوم وهي تحتوي على عظام لأنها متينة وقد تتسبب في تلف الخلاط وإفساد شفراته.

طماطم مجففة:

الطماطم عند تجفيفها تصبح مثل طبقة من الجلد، ولذلك إذا قمت بخلطها لن تستفيد منها، ولذا ينصح بوضع القليل من الماء عليها أو بلها لتصبح متماسكة مثل معجون الطماطم.

صلصة الطماطم:

لصنع صلصة الطماطم ينصح بعدم استعمال الخلاط لأنه يضيف إليها جزيئات من الهواء، وهذا يجعل لونها وردي.

البطاطس:

البطاطس أيضًا ضمن الأطعمة التي يتوجب عليك تجنب خلطها، وذلك بسبب تكوينها النشوي، والذي سيتأثر بشفرات الخلاط مما سينعكس على طعمها، وبهذا ستحصل على طعم غير الطبيعي، لذلك يفضّل أن تستخدم طرق يدوية لهرس البطاطس.

أي شيء ساخن جدًا:

خلط الأشياء الساخنة جدًا في الخلاط قد يؤدي إلى انفجار بسبب البخار، وقد يتسبب في حروق لجسم الإنسان، ولذلك يجب الحذر من وضع أشياء ساخنة جدًا في الخلاط.

العجين:

وضع العجين في الخلاط يجعله متماسكًا جدًا، وبهذا يصبح من الصعب التحكم به وتشكيله بالشكل الذي يتناسب مع الأكلة المراد تحضيرها.

الزنجبيل:

يجب الحرص على عدم وضع الزنجبيل في الخلاط سواء الطازج أو المجفف، وذلك لأنه لن يتم خلطه بشكل جيد ولن تستفيد شيء.