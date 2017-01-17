المدينة.. السجن والجلد لمدمني مخدرات رمى أحدهم جثة رفيقه بالشارع

تواصل – المدينة المنورة:

قضت المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة أخيرا بالسجن والجلد والمنع من السفر لثلاثة مواطنين متعاطين للمخدرات، تخلص أحدهم من جثة وافد برميها في أحد الشوارع بالمدينة بعد اجتماعهم على مفسدة تعاطي الهيروين، حيث أثبتت التحقيقات والتحليل للوافد أنهم كانوا يتعاطون الهيروين في منزل المتهم الأول.

وأبلغ مواطن الدوريات الأمنية بوجود شخص ملقى على الأرض في حي الجرف، وبعد حضور الدوريات والهلال الأحمر، وبالكشف الطبي اتضح أنه متوفى مع وجود شبهة جنائية نظرا لآثار الكدمة ونزيف أنف المتوفى، بحسب “مكة”.

وبعد التحقيقات تم تحديد هوية المتوفى، وبجمع المعلومات عن المشتبه بهم اتضح علاقة المتوفى بأحد الثلاثة، وهو من أرباب السوابق، وكان على اتصال مع المتوفى قبل وقت قصير من العثور على جثمانه. واعترف بعد القبض عليه بأن الوافد طلب منه مبلغا من المال وسلمه 200 ريال، وبتفتيش منزله عثر على أدوات التعاطي وفردتي حذاء للمتوفى تعرف عليهما شقيقه.

وأبانت المعلومات أن المتهم ذكر في سياق اعترافه أن علاقته بالمتوفى كانت سطحية، وجمعهما التعاطي، وبعدما تناولا الجرعة في إحدى المرات أغمي عليهما، وعندما استيقظ وجده متوفى فنقله بعد تغطيته ببطانية، وألقاه عصرا في مكان منزو بجوار مجمع تجاري.