«بلدي الخرمة» يناقش إعادة تأهيل سور المستشفى القديم (صور)

تواصل – خالد قاعد الهليمة:

عقد المجلس البلدي في محافظة الخرمة جلسته الاعتيادية الـ “17”بمقره، وتناول ما ورد في جدول الأعمال، ونتائج اجتماعات اللجان المختلفة.

وأقرّ المجلس التوصيات المرفوعة من لجنة العلاقات العامة والإعلام، وفي مقدمتها مراعاة الموروث الثقافي للمحافظة في وضع المجسمات داخل الدوارات، ووضع لوحات في مداخل المحافظة الرئيسية تُعبّر عنها.

وتوافق المجلس على عقد لقاءات ربعية مع ممثلي الإعلام بالمحافظة، مع تزويد اللجنة بالمشاريع المقرة للمساهمة في نشرها للمستثمرين بعد طرحها رسميا وإعلانها.

وشملت مخرجات الجلسة إقرار مخاطبة وزارة الصحة بخصوص إعادة تأهيل سور المستشفى القديم، وإجراء إصلاحات على الطريق المؤدي إلى الهجرة مع مسح طريق الآبار وزيادة أعمدة الإنارة في المدخل، وذلك بناءً على زيارة أعضاء المجلس لهجرة كتيفان.

وأصدر المجلس بعض القرارات الداخلية المتعلّقة باللجان وأدوارها، وأحال بعض التوصيات إلى اللجنة الفنية لاستكمال دراستها والرفع بها.