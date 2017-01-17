تفاصيل جديدة عن إرهابيي «استراحة جدة»

تواصل – جدة:

روى مالك الاستراحة التي شهدت مقتل إرهابيين في حي الحرازات بمحافظة جدة أمس السبت، تفاصيل جديدة بشأن حيلة الإرهابيين لخداع الأهالي في سبيل الاختباء داخل الحي، وكذلك الطريقة التي مكّنت الجهات الأمنية من إحكام السيطرة عليهما.

وقال صاحب الاستراحة ويدعى حسين عسيري، إن الإرهابيين قاما باستئجار استراحته منذ نحو شهرين عقب حضور شخص لمقابلته بغرض استئجار الاستراحة ومعه امرأة، لافتاً إلى أنه اطّلع على بطاقة الهوية للمستأجر.

وأضاف أن الإرهابيين اتصفا بالاستقلال وعدم مخالطة سكان الحي من أجل إبعاد الشبهات عنهما، من خلال دخول المستأجر وصاحبة العباءة للاستراحة وخروجهما منها ومعهما أغراض قد تكون بحوزة أي أسرة، بحسب “عكاظ”.

وأشار إلى أن الأمن تحرك لتطويق الإرهابيين قبل صلاة الفجر فقام بإغلاق الشوارع والطرق كافة، ومنع دخول أو خروج السكان لحين الانتهاء من العملية.

من جهته، سرد أحد جيران الاستراحة ما حدث أثناء ساعات تطويق الإرهابيين ومحاصرتهما إلى أن أقدما على قتل نفسيهما، مشيراً إلى أن الأمر بدأ قبل صلاة الفجر مع ملاحظة وجود تحركات غير طبيعية للأمن داخل الحي، مبيناً أن عملية تبادل إطلاق النيران مع الإرهابيين بدأت عند الساعة السادسة والنصف صباحاً.

وذكر أن عناصر الأمن طلبت منهم البقاء في المسجد لحين الانتهاء من القضاء على عناصر خطرة أمنياً، موضحاً أن زيادة أصوات إطلاق النيران دفعتهم لمطالبة الأمن بالسماح لهم بالوصول إلى منازلهم والاطمئنان على أسرهم.

وأضاف أن الأمر انتهى قرابة الساعة السابعة والربع صباحاً، مع سماع صوت انفجار عنيف، فتوقف بعدها إطلاق النار؛ ليعلن الأمن انتهاء العملية بتفجير الإرهابيين نفسهما بحزام ناسف.