خلال 4 أشهر.. المحاكم تستقبل 75 ألف قضية ضد مماطلين في تسديد «الديون»

تواصل – الرياض:

استقبلت المحاكم نحو 75605 دعاوى حقوقية مالية ضد مماطلين في تسديد ديون وإيجارات عقارات سكنية وتجارية، وذلك خلال الأربعة شهور الماضية من العام الجاري، بمعدل يصل إلى نحو 630 قضية يومياً.

وشكل تسديد إيجارات القطاع السكني والتجاري ما يقارب 65% من الدعاوى المالية، حيث سجل شهر ربيع الآخر زيادة بنسبة 5 في المائة مقارنة بالأشهر الثلاثة الماضية.

وبحسب إحصائية عدلية تصدرت محاكم منطقة الرياض النسبة الأعلى من تلقيها هذه القضايا بـ20237 دعوى بنسبة 27%، حيث تتلقى بمعدل يومي نحو 169 دعوى لمطالبات مالية، بينما بلغ عدد الدعاوى التي استقبلتها محاكم منطقة مكة المكرمة 15031 دعوى بنسبة 20% – وفقاً لـ”الاقتصادية”-.