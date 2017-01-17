توقعات برياح مُثيرة للغبار على الرياض اليوم وغداً

تواصل – الرياض:

توقع خبراء الطقس ازدياد حركة الرياح على العاصمة الرياض، مما يترتب عليها إثارة غبار خفيف اليوم وغداً الاثنين.

ويتمركز منخفض جوي سطحي في المنطقة الوسطى والشرقية اليوم يؤدي الى هبوب رياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على الرياض، ينتج عنها غبار خفيف وتدني الرؤية الأفقية بين حدود 4 و 5 آلاف متر – وفقاً لـ”طقس العرب”-.

ومن المتوقع أن تهب رياح شمالية باردة تدريجياً عصر ومساء اليوم وغداً بفعل وجود مرتفع جوي شمال الجزيرة العربية، مما يترتب عليها إثارة غبار بشكل خفيف على الرياض وشرقها.