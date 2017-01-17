15 قتيلا للحشد الشيعي بالموصل في هجوم بالأنبار

تواصل – وكالات:

قتل 15 من أفراد الحشد الشيعي ، السبت في هجوم غربي محافظة الأنبار (غربي العراق)، فيما لا تزال القوات الحكومية تواجه مقاومة عطلت سيطرتها على كامل الجزء الشرقي من المدينة.

وذكرت مصادر بالجيش العراقي في الأنبار أن مهاجماً يقود سيارة ملغمة فجّرها وسط قوة من الحشد الشيعي حاولت التقدم باتجاه قرية البومييل بأطراف مدينة “حديثة”.

وفي حادث آخر في الأنبار، أفاد ضابط بالجيش العراقي بأن عبوة ناسفة انفجرت قرب مركبة مدرعة لقوات التحالف الدولي، دون وقوع خسائر بشرية.

وأوضح العقيد وليد الدليمي لوكالة الأناضول، أن العبوة كانت موضوعة على جانب طريق بمنطقة شمال غربي مدينة حديثة، وانفجرت أثناء مرور ناقلة جند مدرعة تابعة للتحالف الدولي بالقرب منها.

وأضاف الدليمي؛ أن المركبة لم تتضرر من التفجير كونها مضادة للألغام، مشيراً إلى أنها كانت تقل مستشارين أمريكيين كانوا ينسقون مع الطيران الحربي للتحالف لقصف أهداف لتنظيم داعش.